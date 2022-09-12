В Петербурге дорожники готовы противостоять возможному гололеду

В Санкт-Петербурге дорожников привели в полную готовность для борьбы с гололёдом.

В пресс-службе Комитета по благоустройству рассказали, что меры повышенной готовности необходимы в случае, если столбик термометра хотя бы раз за сутки опускается ниже нуля. Как правило, это происходит ближе к октябрю, но в этом году холода пришли слишком рано.

Уже на этих выходных жители некоторых пригородов наблюдали утром иней и туман. При этом в пресс-службе отметили, что на дорогах Петербурга не стало больше мусора несмотря на возвращение горожан с отпусков.

За неделю с петербургских дорог собрали 1 089 тонн смёта, а с улиц на полигон вывезли 811 «кубов» мусора, в свою очередь, с газонов и из парков — 1,5 тыс. кубометров. Проезжую часть и тротуары от пыли и копоти спецтехника помыла 33 тыс. кубометрами воды и 13,5 тыс. литрами шампуня.

В некоторых районах города специалисты уже начали снимать кашпо с опор освещения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что начало недели в Северной столице будет солнечным, но под конец город накроют дожди и ветра. Поменяются местами также дневные и ночные температуры.