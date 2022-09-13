В Петербурге на 2 года ограничат проезд по Каменноостровскому проспекту

В Петербурге на 2 года ограничат проезд по Каменноостровскому проспекту. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге на 2 года ограничат проезд по Каменноостровскому проспекту. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В связи со строительством пешеходной галереи и прокладкой электрокабеля на территории Петроградского района будут введены некоторые ограничения.

В частности, на два года ограничат движение по Каменноостровскому проспекту и улице Профессора Попова, так как галерею для пешеходов возведут на улице Профессора Попова и набережной реки Карповки. Ограничение начнется с 14 сентября и продлится до 13 октября 2024 года. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Также в течение пары лет движение будет осложнено на участке от Каменноостровского проспекта до улицы Уфимского.

В общей сложности передвижение автомобилистов ограничат в семи петербургских районах. Так, с 14 сентября до 3 октября ограничения введут в Выборгском районе. Сложнее станет проехать по участку проспекта Тореза от Рашетовой до Манчестерской улицы.

С завтрашнего дня по 17 сентября движение перекроют на участке Михайловского переулка от улицы Швецова до Балтийской улицы в Кировском районе из-за реконструкции инженерных сетей.

С 14 по 27 сентября транспортное движение будет заторможено из-за работ по устройству въезда-выезда у дома №8 по Детскосельскому бульвару в Пушкинском районе.

Изменения ждут автомобилистов и на двух улицах Центрального района, — до 18 и до 22 сентября. Более подробно обо всех ограничениях движения можно узнать на сайте Государственной административно-технической инспекции.

Автомобилистам рекомендуется выбирать заранее наиболее удобный маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителей Петербурга предупредили об ограничении движения на участках Пулковского шоссе и Богатырского проспекта до конца сентября.