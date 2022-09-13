В России с этикеток продуктов может пропасть информация о сроках годности

В России с этикеток продуктов может пропасть информация о сроках годности. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В России с этикеток продуктов может пропасть информация о сроках годности. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

С этикеток некоторых российских продуктов может пропасть информация о сроках годности и дате изготовления ради экономии чернил и бумаги.

Росстандарт задумался о том, чтобы избавиться от надписей «дата изготовления» и «годен до», таким образом количество информации на упаковке хотят сократить до минимума. Также к возможному сокращению относятся данные об адресах производства продукции, знаки и пиктограммы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ ведомства.

Таким образом планируется сократить только размер надписи, а не всей информации, касающейся срока годности. Производители могут перенести часть информации о продуктах в QR-коды. В 2023 году российские стандартны касательно этого будут пересмотрены.

Изучить возможность уточнения национальных стандартов России в области этикетирования в июле этого года поручила Росстандарту и ряду ведомств вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что несмотря на уход Tetra Pak из России, в стране есть возможность создать полноценную замену материала для упаковки.