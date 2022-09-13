Токаев передумал и решил переименовать Нур-Султан обратно в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил вернуть Нур-Султану прежнее название.

Предложение о переименовании столицы Казахстана в Астану уже внесено в проект конституционного закона с согласия Токаева, заявил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай. Об этом спишу РИА Новости со ссылкой на социальные сети.

Еще 2 сентября соответствующую идею озвучила депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»). По мнению парламентариев, при жизни человека называть его именем город не очень правильно. Не нравилось переименование и местным жителям.

Однако пресс-секретарь уточнил, что переименовывать другие объекты, названные в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, вряд ли будут.

Столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан еще в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику Нурсултан Назарбаев сложил полномочия.

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