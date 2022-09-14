Пасмурная погода ожидается в Ленобласти 14 сентября

Ленинградскую область в среду, 14 сентября, ждет прохладная и дождливая погода.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Ленобласти ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. В большинстве районов пройдут короткие дожди.

В середине дня температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. Ветер будет умеренным и подует с юго-восточных направлений. Атмосферное давление будет понижаться.

В четверг вновь будет облачно и дождливо. В ночь на 15 сентября похолодает до +6…+11 градусов, а днем будет от +11 до +16 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что североатлантический циклон принесет в Петербург дожди и похолодание.