Пасмурная погода ожидается в Ленобласти 14 сентября

Пасмурная погода ожидается в Ленобласти 14 сентября
Фото: Unsplash

Ленинградскую область в среду, 14 сентября, ждет прохладная и дождливая погода.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Ленобласти ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. В большинстве районов пройдут короткие дожди.

В середине дня температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. Ветер будет умеренным и подует с юго-восточных направлений. Атмосферное давление будет понижаться.

В четверг вновь будет облачно и дождливо. В ночь на 15 сентября похолодает до +6…+11 градусов, а днем будет от +11 до +16 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что североатлантический циклон принесет в Петербург дожди и похолодание.

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