В Пулковском парке произошла драка со стрельбой

Драка между двумя мужчинами в парке на Пулковском шоссе закончилась стрельбой.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось днем 13 сентября в Пулковском парке. Местные жители вызвали полицию, сообщив о драке со стрельбой.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выяснили, что стрельбе предшествовал внезапно возникший словесный конфликт между двумя мужчинами. Во время перепалки один из них достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. Обошлось без пострадавших.

Предполагаемого стрелка нашли через час в парадной дома №14/5 по Пулковскому шоссе. По подозрению в отдел доставили 39-летнего мужчину. Он получил административный протокол и остался там для разбирательств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабители украли топор и мачете с заправки на Дунайском.