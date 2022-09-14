В Пулковском парке произошла драка со стрельбой

В Пулковском парке произошла драка со стрельбой
Фото: google.maps

Драка между двумя мужчинами в парке на Пулковском шоссе закончилась стрельбой.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось днем 13 сентября в Пулковском парке. Местные жители вызвали полицию, сообщив о драке со стрельбой.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выяснили, что стрельбе предшествовал внезапно возникший словесный конфликт между двумя мужчинами. Во время перепалки один из них достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. Обошлось без пострадавших.

Предполагаемого стрелка нашли через час в парадной дома №14/5 по Пулковскому шоссе. По подозрению в отдел доставили 39-летнего мужчину. Он получил административный протокол и остался там для разбирательств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабители украли топор и мачете с заправки на Дунайском.

драка новости СПб пулковский парк стрельба


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мошенники оставили 82-летнюю пенсионерку без 1 млн рублей
Росгвардейцы спасли мужчину, спрыгнувшего в канал Грибоедова
Мошенник убедил пенсионерку из Петербурга перевести ему 1,8 млн рублей
В Пулковском парке произошла драка со стрельбой
Грабители украли топор и мачете с заправки на Дунайском
Юная студентка попала в реанимацию с отравлением таблетками в Петербурге
Пасмурная погода ожидается в Ленобласти 14 сентября
Рабочие спасли девушку, упавшую в Неву в центре Петербурга