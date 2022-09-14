Названы главные изменения в транспортной системе Петербурга

Третий, завершающий этап транспортной реформы в Петербурге стартовал в середине лета. О главных изменениях по итогам реформы рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

На дороги Петербурга вышли уже более 2500 новых лазурных автобусов. По словам Солонникова, которые приводит Neva.Today, автобусы стали более комфортными для пассажиров с ограниченными возможностями. Они уже оценили новый низкопольный транспорт с положительной стороны.

«Это лучше, чем всякие разношерстные маршрутки. В большинство из них инвалиды вообще не могли попасть», – рассказал эксперт.

Солонников также обратил внимание на проблему с автобусными остановками в Северной столице. По его словам, далеко не все из них удобны в использовании.

Кроме того, транспортная реформа положительно отразилась на дорожной безопасности. Эксперт отметил, что автомобилистам стало намного спокойнее без маршруток.

Он объяснил, что теперь никто внезапно не перестраивается между рядами, даже не пытаясь затормозить. В этом плане новый транспорт ездит гораздо корректнее и спокойнее, заключил Солонников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, петербуржцам напомнили, как изменился общественный транспорт к новому учебному году.