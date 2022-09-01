Петербуржцам напомнили, как изменился общественный транспорт к новому учебному году

Петербуржцам напомнили, как изменился общественный транспорт к новому учебному году. Фото: комитет по транспорту

Петербуржцам напомнили, как изменился общественный транспорт к новому учебному году. Фото: комитет по транспорту

Стартовал новый учебный год, а вместе с ним петербуржцы продолжают привыкать к новым правилам обслуживания общественного транспорта. За лето в городе пропали все коммерческие маршрутки, а их место заняли новые комфортные автобусы. Кроме того, изменились способы оплаты проезда, которые стали еще удобнее, — теперь нет необходимости в наличке.

Транспортная реформа в Петербурге проходила в три этапа, за которые на улицы города постепенно выпустили новенькие лазурные автобусы. В комитете по транспорту напомнили об изменениях, произошедших с весны, и рассказали, как теперь работает общественный транспорт Северной столицы.

Прежде всего, в городе появилось 94 новых маршрута, на которых разместили более 300 новых остановок. По улочкам и проспектам города теперь ходят 2 500 новых автобусов, приспособленных для всех граждан, включая женщин с детьми, инвалидов и пожилых людей. Также в салоне транспорта предусмотрели климат-контроль и USB-зарядки.

Новые автобусы низкопольные, а проезд в них можно оплатить любыми видами льготных проездных.

Как происходит оплата проезда

Помимо льготных проездных специальных групп населения, все еще действуют карты «Подорожник». Теперь по нему работает пересадочный тариф «60 минут», благодаря которому стоимость первой поездки на наземном транспорте составит 40 рублей, а второй -10 рублей, а третья и последующая поездки в течение часа будут бесплатными.

Также проезд можно оплатить с помощью банковской карты и QR-билета, который можно приобрести через чат-бот в Telegram/ Чат называется «QR-билеты/Санкт-Петербург». Также купить QR-билет можно и в бумажном виде через станции метро или киоски «Организаторов перевозок».

Выбор автобуса

Пока не все горожане успели ознакомиться с новыми маршрутами, особенно те, кто только вернулся в город. Но не стоит переживать, посмотреть необходимый транспорт можно через «Яндекс.Карты» или на портале общественного транспорта. Расписание новых автобусов уже расписано, поэтому петербуржцам не дадут потеряться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маршрутки, ушедшие в ходе транспортной реформы, на самом деле не все отправили на утилизацию. Оказалось, что часть из них превратили в мини-гостиницы.