Сфинксы с Египетского моста отправились на реставрацию

Чугунные скульптуры сфинксов с Египетского моста в центре Петербурга демонтировали и отправили на реставрацию.

В Государственном музее городской скульптуры рассказали, что сфинксов доставили в мастерскую, где специалисты будут проводить их реставрацию. Ожидается, что обновленные скульптуры вернутся на место до конца 2022 года, пишет «Петербургский дневник».

Чугун, из которого выполнены сфинксы, в условиях нашего климата подвержен коррозии, поэтому было принято решение привести их, а после вернуть на Египетский мост.

Реставраторы устранят имеющиеся очаги коррозии и восстановят поврежденный красочный слой. На внешнем виде скульптур также отразились многочисленные акты вандализма. Кроме того, планируется покрыть позолотой платки, которыми украшены фигуры сфинксов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начали реставрировать легендарный Четвертый павильон «Ленфильма».