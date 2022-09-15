В аэропорту Пулково 15 сентября задержали два рейса

В четверг, 15 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Сочи и Ульяновска.

С опозданием вылетит рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи — самолет должен был подняться в небо в 9:05, но его отложили до 10:20. Рейс «Победы» до Ульяновска, запланированный на 13:50, задерживается на два с лишним часа — вылет назначен на 16:15.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что североатлантический циклон устроит в Петербурге дожди 15 сентября. Днем Северная столица будет ощущать влияние теплого сектора циклона, а вечером город окажется во власти холодного атмосферного фронта. На улице вновь будет сыро и прохладно.