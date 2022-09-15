КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют три раза за ночь

Петербургских водителей предупредили о перекрытии КАД в ночь на понедельник, 19 сентября.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Дорожники перекроют движение на участке внутреннего кольца между транспортными развязками с ЗСД и Парашютной улицей.

Кольцевую перекроют в ночь на 19 сентября три раза: с полуночи до 00:15, с 1:30 до 1:45 и с 3:00 до 3:15.

Закрытие движения на КАД необходимо для демонтажа П-образной металлической опоры над проезжей частью и установленных на ней дорожных знаков. Для полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вестибюль станции метро «Горный институт» обещают построить к началу 2024 года. Компания «Метрострой Северной столицы» приступила к поиску подрядчика для строительства вестибюля «Горного института» и пешеходного перехода у станции.