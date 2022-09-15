Вестибюль станции метро «Горный институт» обещают построить к началу 2024 года

Строительство вестибюля станции метро «Горный институт», согласно планам «Метростроя Северной столицы», должно закончиться к началу 2024 года.

Компания «Метрострой Северной столицы» приступила к поиску подрядчика для строительства вестибюля «Горного института» и пешеходного перехода у станции. Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок.

Стоимость контракта оценивается почти в 527 миллионов рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 21 сентября, а победителя выберут 27 числа. Все строительные работы должны быть завершены к 7 января 2024 года.

Вестибюль «Горного института» расположится на углу Большого проспекта В.О. и Косой линии. Сама станция должна заработать в конце 2024 года.

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