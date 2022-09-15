Ребенок едва не погиб в бассейне в садоводстве под Всеволожском

Во Всеволожском районе Ленобласти госпитализировали маленькую девочку, захлебнувшуюся в бассейне.

Как стало известно Gazeta.SPb, поздним вечером 14 сентября в детскую больницу №19 приехал мужчина с полуторагодовалой дочерью на руках. Малышке диагностировали утопление в пресной воде. В тяжелом состоянии девочку поместили в реанимацию.

Врачи больницы сообщили об этом в полицию. Стражи порядка выяснили, что девочка по недосмотру родителей упала в бассейн на частном участке в садоводстве ДНТ Вартемяки в массиве Агалатово. Отец вытащил ее из бассейна, оказал первую помощь, а после сразу поехал с ней в больницу.

Полиция проводит проверку.

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