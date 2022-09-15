В Пулково у пассажирки изъяли швейцарские часы за 60 тысяч долларов

Пассажирка петербургского аэропорта Пулково осталась без дорогих часов после прохождения таможни.

Женщина прилетела в Пулково из США, сделав пересадку в Турции. Она заявила, что у нее нет предметов, которые нужно декларировать, и прошла через «зеленый» коридор. Но во время досмотра таможенники нашли в багаже пассажирки золотые часы с бриллиантами. Женщина пояснила, что часы ей подарили, поэтому она не знает их цену, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Пулковская таможня не смогла сходу установить точную стоимость часов, но, судя по логотипу швейцарской компании Patek Philippe, их цена может превышать 60 тысяч долларов. Аксессуар отправили на таможенную экспертизу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сбитая лиса в Пулково стала пятым инцидентом с самолетами авиакомпании «Россия» с начала лета.