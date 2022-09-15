ВОЗ назвала сепсис главной угрозой для здоровья в XXI веке

В Петербурге прошел Септический форум, приуроченный к юбилею Центра лечения тяжелого сепсиса и Всемирному дню борьбы со сепсисом.

Городского центр по лечению тяжелого сепсиса НИИ был создан 15 лет назад на базе НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Этот центр первый и единственный в России. При нем была создана круглосуточная консультативная городская служба, пишет «Ямал 1».

Глава центра, заслуженный врач РФ Сергей Шляпников отметил в разговоре с «Петербургским дневником», что в Северной столице разработана система лечения пациентов с сепсисом. Утверждены тарифы, разработаны и внедрены медико-экономические стандарты по лечению септических больных.

По словам профессора, ежегодно в центре пролечивают около 600 пациентов с тяжелым сепсисом, всего в городе насчитывается около 6500 таких больных. Но основная функция медучреждения — методическая. То есть врачей других специальностей учат, как лечить сепсис.

Современные принципы лечения позволили снизить летальность от сепсиса с 45 до 29%. Специалистам удалось доказать, что гнойные инфекции возникают не по вине медиков, а из-за ослабленного организма пациента. И только 5% больных получают инфекции в стационаре.

«Мы должны работать с медицинским персоналом, обучать их и не бояться передавать сложных больных в наш центр. Но и сами пациенты должны знать, что с заражением крови, как называют сепсис на обывательском уровне, не шутят. Область вокруг раны воспалилась, покраснела, поднимается температура – сразу к врачу!», — напомнил глава центра.

Добавим, что ежегодно во всем мире сепсис становится причиной смерти 11 миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения объявила сепсис главной угрозой для здоровья текущего столетия. Это заболевание — одно из наиболее проблемных осложнений практически во всех областях медицины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца с гигантской опухолью сердца прооперировали в Центре Алмазова. Сейчас пациент хорошо себя чувствует и проходит реабилитацию.