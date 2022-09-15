Петербуржца с гигантской опухолью сердца прооперировали в Центре Алмазова

Фото: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Фото: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Хирурги Центра имени Алмазова удалили жителю Петербурга гигантскую опухоль сердца.

75-летний пациент с диагнозом «миксома» пришел на прием к кардиологу центра и пожаловался на одышку, слабость и повышенную утомляемость. Ультразвуковая диагностика показала, что опухоль сердца мужчины разрослась до размера 9 на 6 сантиметров.

«Мы были поражены ее гигантскими размерами. Обычно диагностируют намного меньшие миксомы, но, поскольку данное образование располагалось в капсуле, именно это позволило пациенту такое долгое время прожить без эмболических осложнений», — рассказала кардиолог отделения сердечно-сосудистой хирургии № 3 Ольга Хатнюк.

Операция длилась два с половиной часа. За это время хирурги успели не только удалить опухоль, которая находилась в левом предсердии, но и сделать коррекцию двух клапанов, не прибегая к их замене.

Сейчас пациент хорошо себя чувствует и проходит реабилитацию.

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