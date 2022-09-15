Петербуржцам рассказали о главных переменах после транспортной реформы

В середине лета Петербург приступил к выполнению завершающему этапу транспортной реформы. Новая транспортная модель избавила город от маршруток и ввела новую систему оплаты проезда.

Эксперты рассказали в беседе с Neva.Today самых значимых переменах в системе общественного транспорта после реформы.

По словам члена Ассоциации транспортных инженеров Владимира Валдина, самым важным нововведением стал пересадочный тариф «60 минут». Он позволяет пассажиру в течение часа совершить неограниченное количество поездок на наземном транспорте. Первая поездка обойдется в 40 рублей, вторая — в 10 рублей, а последующие будут бесплатными.

Валдин назвал этот тариф глобальным плюсом новой модели транспортного обслуживания. Он значительно повысил привлекательность и интерес пассажиров к городскому транспорту.

Он добавил, что по петербургским дорогам все еще ездят нелегальные перевозчики. По его словам, справиться с маршрутками пока не могут в Купчино и Шушарах.

Эксперт фонда «Городские проекты» Валерий Радченко указал на проблему с расписанием автобусного движения.

«Нужно наладить движение транспорта, ориентируясь на начало смен рабочих. Они начинаются в 7–7:30, а кончаются в 22–23 часа. В холод и дождь людям стоять на остановке очень неудобно», — считает Радченко.

Также отмечается, что комитет по транспорту регулярно корректирует движение автобусов — на загруженные улицы выводится больше транспорта, а интервалы движения уменьшаются. Только в сентябре в городе усилили 28 маршрутов.