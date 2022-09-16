Стало известно, кто погиб в затонувшей машине, обнаруженной у Старой Малуксы в Ленобласти

Стало известно, кто погиб в затонувшей машине, обнаруженной у Старой Малуксы в Ленобласти. Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Стало известно, кто погиб в затонувшей машине, обнаруженной у Старой Малуксы в Ленобласти. Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

В четверг, 15 сентября, спасатели отрада Шлиссельбурга получили сообщение о пропавших людях, после чего выдвинулись на их поиски. Чуть позже рядом с поселком Старая Малукса в карьере специалисты нашли затонувшую машину с двумя трупами. Оказалось, что погибшие мужчина и женщина уехали из дома на рыбалку.

Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию обратилась дочь погибшей. Девушка 1998 года рождения рассказала, что ее мама вместе с сожителем 12 сентября около 12:30 отправилась на рыбалку. Но время шло, а о мужчине и женщине слышно не было.

В четверг, 15 сентября, около 18:00 в водах карьера нашли «Kia Rio», принадлежащей погибшей. В нем находилась она сама без внешних признаков насильственной смерти и ее сожитель.

До произошедшего 43-летняя погибшая работала инспектором отдела безопасности в исправительной колонии.

В настоящее время трупы направлены в морг для уточнения причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе из карьера во Всеволожском районе Ленобласти достали тело утонувшего подростка.