Выпускник школы утонул на карьере в Кузьмоловском

В пятницу днем из карьера во Всеволожском районе Ленобласти достали тело утонувшего подростка.

Как стало известно Gazeta.SPb, несчастный случай произошел накануне около 16:50 на карьере в поселке Кузьмоловский. Очевидцы вызвали полицию, сообщив об утонувшем человеке.

Прибывшие правоохранители выяснили, что тело принадлежит 17-летнему подростку из Петербурга, который в этом году окончил 11 класс. На его трупе не было признаков криминальной смерти.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожилой мужчина утонул в Верхнем Суздальском озере. Полиция получила информацию об утопленнике в Озерках в половине пятого вечера. Прибывшие к месту стражи порядка выяснили, что это 80-летний местный житель.