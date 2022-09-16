Во Фрунзенском районе очевидцы заметили рухнувшую бетонную плиту рядом с магазином

Во Фрунзенском районе очевидцы заметили рухнувшую бетонную плиту рядом с магазином. Фото: группа "ВКонтакте"/"Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ"

Во Фрунзенском районе очевидцы заметили рухнувшую бетонную плиту рядом с магазином. Фото: группа "ВКонтакте"/"Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ"

Во Фрунзенском районе Петербурга на асфальте недалеко от магазина расположилась бетонная плита. Жители города предположили, что она рухнула со здания.

Фотография отвалившегося куска строения появилась 16 сентября в группе «ВКонтакте» «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ». Пользователи социальных сетей отмечали, что плита упала с фасада магазина «Гранат» на Бухарестской улице. Место происшествия огородили.

«На счастье, никого не задело, хотя людей здесь ходит немало», — поделились очевидцы.

В администрации Фрунзенского района, в свою очередь, «Форпосту» объяснили, что замеченная конструкция не упала, однако ее действительно пришлось демонтировать по итогам осмотра здания.

Руководитель пресс-службы райадминистрации Михаил Калинин заявил, что дома на Бухарестской улице проверялись в течение недели. В доме 72, корпус 1 бетонные плиты-козырьки были признаны опасными, поэтому одна из них в ходе осмотра была демонтирована. Подчеркивается, что решение по остальным плитам будет принято на следующей неделе.

По его словам, дом на Бухарестской находится под управлением ТСЖ, в связи с этим решение о демонтаже опасных конструкций можно будет принять только после обсуждений с товариществом.

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