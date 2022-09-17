Львов с Дворцовой пристани увезли на реставрацию вслед за сфинксами Египетского моста

Львов с Дворцовой пристани увезли на реставрацию вслед за сфинксами Египетского моста. Фото: пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга

Львов с Дворцовой пристани увезли на реставрацию вслед за сфинксами Египетского моста. Фото: пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга

За сфинксами Египетского моста на реставрацию отправились и львы с Дворцовой пристани Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга, медных львов, охраняющих спуск с Дворцовой пристани, переправили в мастерские вместе с чугунными постаментами.

Скульптуры планируют привести привести в порядок к концу текущего года. Реставраторы устранят деформации медной поверхности и заделают трещины, которые образовались из-за коррозии, и обновят красочное покрытие.

Египетские сфинксы, которые недавно также уехали на реставрацию, сделаны из чугуна. Отмечается, что в наших погодных условиях этот материал подвержен коррозии. После осмотра сфинксов специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили многочисленные очаги коррозии, а также утрату позолоты декоративных элементов.

Реставрировать сфинксов будут по очереди. В пресс-службе добавили, что вторую пару заберут, когда первые два сфинкса вернутся на место. К декабрю все работы по сфинксам планируют завершить.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что чугунные скульптуры сфинксов с Египетского моста в центре Петербурга демонтировали и отправили на реставрацию. Об этом стало известно 14 сентября.