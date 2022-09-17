На улице Труда задержали водителя каршеринга, провозившего запрещенные вещества

На улице Труда задержали водителя каршеринга, провозившего запрещенные вещества. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и ЛО

На улице Труда задержали водителя каршеринга, провозившего запрещенные вещества. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и ЛО

В ночь с 16 на 17 сентября петербургская полиция поймала наркодилера на каршеринге. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Нарушителя задержали у дома 8 по улице Труда. Дорожная полиция Адмиралтейского района при патрулировании обратила внимание на каршеринговый «Ниссан Кашкай», в котором находились 27-летний житель города Киров и его 26-летняя спутница.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и ЛО, к женщине вопросов не возникло, а вот мужчина показлся подозрительным. Выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Более того, сотрудники ДПС осмотрели карманы куртки гражданина и нашли в них пакет с запрещенным веществом весом около 200 граммов.

Мужчина попытался объяснит, что пакет нашел случайно, но анализ сообщений в его телефоне показал, что задержанный занимается незаконным оборотом наркотиков и сам их употребляет.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Попытка незаконного сбыта наркотических средств». Гражданина задержали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция Красногвардейского района задержала мужчину, подозреваемого в покушении на наркосбыт.