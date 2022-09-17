В Петербурге полицейские забрали водительские права у девушки после трех бокалов вина

В Петербурге полицейские забрали водительские права у девушки после трех бокалов вина. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге полицейские забрали водительские права у девушки после трех бокалов вина. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня ночью сотрудники ГИБДД ловили автомобиль, за рулем которого находилась нетрезвая гражданка. Также с девушкой в салоне находились еще две подруги.

Автомобиль Kia пытался ускользнуть от сотрудников полиции, но его удалось задержать. Выяснилось, что за рулём находится девушка, заявившая, что выпила всего три бокала вина. как пишет «78.ru», гражданка проигнорировала требование инспекторов и выехала на встречную полосу.

Подруги задержанной девушки тоже вели себя неадекватно. Они срывали головной убор с сотрудника полиции и пытались схватить камеру журналистов, а в заключении и вовсе заявили, что в своём поведении не видят ничего серьезного.

По результатам исследования алкотестера, у девушки, находившейся за рулем, получилось 0,9 промилле. Теперь петербурженку планируют лишить прав на 1,5 года и выписать ей штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Автомобиль нарушительницы отправили на специальную стоянку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 16 на 17 сентября в Петербурге полиция поймала наркодилера на каршеринге. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.