В Шушарах после постов двухлетней давности за оправдание терроризма задержали псковича

В Шушарах после постов двухлетней давности за оправдание терроризма задержали псковича. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Шушарах после постов двухлетней давности за оправдание терроризма задержали псковича. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники центра «Э» задержали 34-летнего мужчина, зарегистрированного на территории Пскова. Правоохранители полагают, что мужчина оправдывал терроризм через социальные сети.

Интересно, что самим постам, судя по предоставленным данным, уже около 2 лет. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчину задержали в Шушарах, по месту настоящего проживания на Старорусском проспекте, 13, корпус 1.

По версии следствия, в период с 12 часов ночи 26 апреля 2020 до практически 12 часов ночи 27 апреля 2020 в социальной сети «ВКонтакте» размещал комментарии и публикации, которые содержали публичное оправдание и пропаганду терроризма. Тогда задержанный жил еще на Малой Балканской улице, 34.

Против мужчины возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Сейчас он имеет статус подозреваемого. У гражданина изъяли ноутбук, два мобильных телефона, флешку и планшетный компьютер.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по Петербургу и Ленобласти снова прокатилась волна сообщений о лжеминировании, после чего специалисты проверили 1 241 объект.