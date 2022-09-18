Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет в павильоне «Ленфильма»

Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет в павильоне &#171;Ленфильма&#187;
Фото: пресс-служа Союза Кинематографистов РФ/пресс-служа Союза Кинематографистов РФ

Проститься с режиссером Игорем Масленниковым можно будет в павильоне петербургской киностудии «Ленфильм».

Церемония прощания с Игорем Федоровичем пройдет в первом павильоне киностудии. Как сообщили в пресс-службе «Ленфильма», с режиссером попрощаются там, где он снимал свои фильмы.

Дата и время прощания станут известны позднее. По данным СМИ, прощание состоится в конце следующей недели. После церемонии мастера похоронят на Северном кладбище, где погребена его мать.

О смерти Масленникова стало известно 17 сентября. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что создатель фильмов о Шерлоке Холмсе скончался на 91-м году жизни.

Благодаря работе над циклом кинокартин «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также над трилогией «Зимняя вишня» получил большую известность. В 1987 году Масленников получил звание народного артиста России, а в 2001-м — Государственную премию.

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