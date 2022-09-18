Гулявшему ночью петербуржцу сломали ребра и отбили почки

Житель Невского района пострадал от рук неизвестных и попал в реанимацию.

Накануне в 16 часов в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе поступил 45-летний пациент в тяжелом состоянии. Его госпитализировали из квартиры дома 11 по 1-му Рабфаковскому переулку. Мужчине диагностировали травмы головы и груди, перелом двух ребер, повреждение внутренних органов, в том числе почек. Сейчас он в реанимации.

Сестра потерпевшего рассказала полицейским, что ее брат гулял в ночь на 17 сентября, а в 6:30 утра пришел к другу и сообщил, что его избили. Друг позвонил сестре пострадавшего только в 12 часов. Он попросил ее приехать, после чего женщина вызвала скорую.

Проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во время застолья петербуржцу вонзили ножницы в грудь.