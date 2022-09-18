Детская коляска загорелась в парадной на Петроградской стороне

В воскресенье на Петроградской стороне произошел необычный пожар — по неизвестной причине загорелась детская коляска.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу. Все произошло сегодня утром в парадной на улице Подрезова, дом 10.

Жильцы дома вызвали пожарных в 11:17. Причиной вызова стала загоревшаяся детская коляска, стоявшая на лестничной клетке на первом этаже. Из-за чего началось возгорание, пока не известно.

Тушить пожар приехали 10 человек личного состава и две единицы техники. С огнем справились за 20 минут.

Предварительно, детская коляска была пустой. Никто в результате пожара не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что анонимы заставили полицию искать взрывчатку во всех ТЦ Петербурга.