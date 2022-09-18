Анонимы заставили полицию искать взрывчатку во всех ТЦ Петербурга

В Петербурге полицейским пришлось проверять все торговые центры после анонимной угрозы минирования.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером на электронную почту петербургского ТРК «Галерея» поступило сообщение о том, что во всех торговых центрах города заложены взрывные устройства.

Всего в Северной столице насчитывается 117 торговых центров, и всех их пришлось проверять. Для охраны общественного порядка правоохранительные органы задействовали 83 сотрудников ОВД и 37 служебных автомобилей.

Сообщение о заминированных ТЦ оказалось ложным — в ходе проверки взрывчатку не нашли. Администрации решили не проводить эвакуацию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабитель в шляпе ворвался в дом в Комарово и стащил бытовую технику.