Четвероклассник на самокате попал под машину на Пискаревском проспекте

В Калининском районе иномарка сбила школьника, выехавшего на «зебру» на самокате.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 19:15 на перекрестке Пискаревского проспекта с Брюсовской улицей. Ученик четвертого класса пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль «Шкода Рапид».

Десятилетний мальчик попал в детскую больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

40-летний водитель «Шкоды» за последнее время ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Полиция вынесла определение о возбуждении дела по статье КоАП за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гулявшему ночью петербуржцу сломали ребра и отбили почки.