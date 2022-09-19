Квартиру петербуржца на Искровском обнесли на 1,7 млн рублей

Квартиру петербуржца на Искровском обнесли на 1,7 млн рублей
Фото: google.maps

Житель Петербурга остался без украшений и налички после визита домушника.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне полицию вызвал 41-летний хозяин квартиры на Искровском проспекте, 20. Он сообщил, что неизвестные обокрали его жилище на крупную сумму.

Домушник непонятным способом пробрался в квартиру на пятом этаже и скрылся со швейцарскими часами за 180 тысяч рублей, ювелирными украшениями, серебряным гребнем, серебряными ложками, старинным киотом для иконы 19 века и 63 тысячами рублей. Всего он наворовал на 1,7 миллиона рублей.

Прибывшая полиция зафиксировала, что обстановка в квартире не нарушена, входные двери и окна не повреждены. С места происшествия изъяты отпечатки пальцев, следы, замок и ключи.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дело возбуждено после убийства мужчины шашкой в поселке Студеное.

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