Полиция задержала мошенника, обманувшего 86-летнюю петербурженку

В Петербурге нашли и задержали юного мошенника, выманившего у пенсионерки 250 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 86-летнюю пенсионерку с Бухарестской улицы обманули 6 сентября. На домашний телефон ей позвонила неизвестная и представилась соседкой Мариной из ее дома. «Соседка» убедила пенсионерку, что она устроила ДТП и ей срочно нужны деньги для взятки правоохранителям. Через несколько часов к женщине пришел молодой курьер, которому она отдала 250 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Накануне полиция задержала курьера. Им оказался 19-летний безработный петербуржец, проживающий на улице Здоровцева. Его поместили в ИВС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что квартиру петербуржца на Искровском обнесли на 1,7 млн рублей.