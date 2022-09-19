Полиция задержала мошенника, обманувшего 86-летнюю петербурженку

Полиция задержала мошенника, обманувшего 86-летнюю петербурженку
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге нашли и задержали юного мошенника, выманившего у пенсионерки 250 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 86-летнюю пенсионерку с Бухарестской улицы обманули 6 сентября. На домашний телефон ей позвонила неизвестная и представилась соседкой Мариной из ее дома. «Соседка» убедила пенсионерку, что она устроила ДТП и ей срочно нужны деньги для взятки правоохранителям. Через несколько часов к женщине пришел молодой курьер, которому она отдала 250 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Накануне полиция задержала курьера. Им оказался 19-летний безработный петербуржец, проживающий на улице Здоровцева. Его поместили в ИВС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что квартиру петербуржца на Искровском обнесли на 1,7 млн рублей.

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