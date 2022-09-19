Школьник, перебегавший дорогу в неположенном месте, попал под машину на Тухачевского

В Красногвардейском районе Петербурга случилось ДТП с участием иномарки и юного пешехода.

Как стало известно Gazeta.SPb, 10-летний мальчик попал под машину, когда пытался перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода на улице Маршала Тухачевского. Его сбил автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого сидел 41-летний мужчина.

В результате сбитый школьник попал в детскую больницу с различными травмами. Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

Дорожная полиция установила, что автомобилист в этом году ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Проверку проводит отдел ГИБДД Красногвардейского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ехавший по тротуару водитель ударил ножом трех пешеходов.