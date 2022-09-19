Риелторы ожидают наплыва петербуржцев, желающих избавиться от квартир в Европе

Многие петербуржцы сейчас ищут способ продать свою квартиру или дом в странах Евросоюза. Петербургские риелторы рассказали, что ждут наплыва владельцев недвижимости с просьбой продать свои квадратные метры на Западе. При этом процесс продажи обещает быть сложным — сумма сделки будет меньше, чем ожидалось.

Западные санкции лишили россиян возможности оплачивать коммунальные счета и налоги на зарубежную недвижимость. Если долги по «коммуналке» накопятся, то граждане могут остаться без имущества за границей.

Читатель «Мойки78» рассказал, что несколько лет назад приобрел квартиру в курортном городе в Болгарии на Черном море. Из-за пандемии он не мог приехать в Болгарию, но стабильно оплачивал коммунальные услуги российскими банковскими картами.

Теперь, когда Запад запретил использовать выпущенные в РФ Visa и MasterCard, такой возможности больше нет. Петербуржец выразил опасение, что может потерять квартиру, если границы не откроют в течение ближайшего года.

Издание решило выяснить, готовы ли риелторы из России начать оказывать услуги по продаже жилья за границей и есть ли такой спрос сейчас.

Председатель совета директоров Агентства развития и исследований в недвижимости (АРИН) Андрей Тетыш рассказал, что такой тренд уже есть. Резкого обвала по продаже зарубежной недвижимости пока не наблюдается, но популярность приобретения квадратных метров в Европе уже снижается.

«Сейчас мы видим, что желающих купить квартиры за рубежом существенно меньше, чем тех кто ее продает», — отметил Тетыш.

По словам эксперта, российские риелторские фирмы имеют все возможности для проведения сделок с недвижимостью в других странах. Тем не менее, учитывая современную ситуацию, россияне начали терять интерес к жилью за границей, в связи с чем покупателей придется искать среди местного населения, что усложнить процесс продажи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что приостановка действия закона о реновации в Петербурге остановила падение цен на квартиры в хрущевках.