В Мариинском театре изменят репертуар из-за отъезда Валерия Гергиева

В Мариинском театре изменят репертуар из-за отъезда Валерия Гергиева
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Отъезд дирижера, солистов и оркестра заставил Мариинский театр изменить репертуар на один день.

Оперу «Саломея» Рихарда Штрауса на сцене Мариинского-2 заменят балетом «Щелкунчик» в вариации художника Михаила Шемякина и хореографа Кирилла Симонова, сообщает «Мойка78».

В пресс-службе культурного учреждения рассказали, что репертуар пришлось изменить из-за дирижера Валерия Гергиева, оперных солистов и Симфонического оркестра Мариинского театра. Они уедут на гастроли в Псков и Великий Новгород.

«Билеты, купленные на оперу «Саломея», действительны, вам не надо их сдавать — посмотрите балет «Щелкунчик» на сцене Мариинского-2», — отметили в театре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице начался новый театральный сезон. В сентябре актёры городских театров предстанут перед зрителями с новыми постановками, к выступлениям артистов в 19 петербургских театрах провели ремонтные работы.

валерий гергиев мариинский театр новости СПб опера репертуар Саломея щелкунчик


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Новая сеть магазинов «ГОСТ» появится в Петербурге в 2023 году
В Петербурге заболеваемость коронавирусом выросла на 20% за неделю
В Мариинском театре изменят репертуар из-за отъезда Валерия Гергиева
Автоэксперт рассказал о новых правилах техосмотра автомобилей
Биолог Глазков посоветовал кричать и свистеть, чтобы не встретиться с лосем ...
Эксперт объяснил, почему Starlink не стала бы популярной в России
Застройщик из Петербурга займется разведением форели на Ладожском озере
В РСТ заявили, что отмена упрощенного визового режима не повлияет на ...