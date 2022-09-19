В Мариинском театре изменят репертуар из-за отъезда Валерия Гергиева

Отъезд дирижера, солистов и оркестра заставил Мариинский театр изменить репертуар на один день.
Оперу «Саломея» Рихарда Штрауса на сцене Мариинского-2 заменят балетом «Щелкунчик» в вариации художника Михаила Шемякина и хореографа Кирилла Симонова, сообщает «Мойка78».
В пресс-службе культурного учреждения рассказали, что репертуар пришлось изменить из-за дирижера Валерия Гергиева, оперных солистов и Симфонического оркестра Мариинского театра. Они уедут на гастроли в Псков и Великий Новгород.
«Билеты, купленные на оперу «Саломея», действительны, вам не надо их сдавать — посмотрите балет «Щелкунчик» на сцене Мариинского-2», — отметили в театре.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице начался новый театральный сезон. В сентябре актёры городских театров предстанут перед зрителями с новыми постановками, к выступлениям артистов в 19 петербургских театрах провели ремонтные работы.