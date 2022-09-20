Диетолог посоветовала не пренебрегать луком и чесноком в осенней период

Диетолог посоветовала не пренебрегать луком и чесноком в осенней период
Диетолог посоветовала не пренебрегать луком и чесноком в осенней период. Фото: Pxhere

По мнению специалиста в осенней период простуд нужно грамотно подойти к своему рациону и выбрать продукты, которые помогут укрепить иммунитет, например, лук и чеснок.

Врач-диетолог Марина Когай в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделилась, что в луке и чесноке содержатся вещества, которые способны бороться с размножением бактерий в организме.

Но эксперт предупредила, что указанные продукты могут навредить желудку и кишечнику, если съесть их слишком много. Аналогичная ситуация с имбирем, — в небольших количествах он может стать отличным помощником в борьбе с вирусами.

Подчеркивается, что ни один продукт все равно не сможет заменить лекарств. Если человек уже заболел, то ему необходимо сразу же обратиться к врачу. Диета при болезни может стать профилактикой и облегчить течение заболевания, также может помочь дыхательная терапия эфирными и хвойными маслами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что приготовление продуктов в фольге — достаточно распространенный способ, но он может быть опасен из-за содержания в обертке вредных для организма веществ.

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