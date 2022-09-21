Пассажирский поезд, следовавший в Петербург, сошел с рельсов в Мурманской области

Пассажирский поезд, следовавший в Петербург, сошел с рельсов в Мурманской области. Фото: Pxhere

Пассажирский поезд, следовавший в Петербург, сошел с рельсов в Мурманской области. Фото: Pxhere

В среду, 21 сентября, в Мурманской области произошел сход вагонов пассажирского поезда. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС, инцидент произошел около 13 часов дня в районе перегона станции Куна и Ягельный бор Мурманской области. Выяснилось, что с рельсов сошли пять вагонов поезда №21 без дальнейшего опрокидывания. Состав следовал в Санкт-Петербург.

Отмечается, что все пассажиров пересадили в головные вагоны на свободные места. Пострадавших нет.

На месте работали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС — 57 человек и 13 единиц техники, включая два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши. На 14:50 количество человек увеличилось до 59, техники стало на 1 машину больше — 14.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале сентября из-за падения дерева на пути задержались поезда между Петербургом и Абхазией.