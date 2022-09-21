Замена холодного остекления на теплое в Санкт-Петербурге: как избежать проблем с законом

Сегодня практически во всех новостройках города балконы и лоджии застекляются застройщиком изначально. Однако, крайне редко это остекление теплое. Многие жильцы решаются утеплить балкон, а то и вовсе присоединить его к жилой площади, снеся подоконный блок. Как это происходит, нужны ли разрешения, и есть ли «подводные камни», выяснял наш корреспондент.

На рынке жилого строительства в сегменте масс-маркет преимущественно используется панорамное или частичное остекление. Среди материалов широкое применение получили конструкции из алюминия, реже девелоперы работают с ПВХ профилями.

«Проекты с теплым остеклением балконов на рынке встречаются редко. Как правило, замена холодного остекления производится собственниками жилья самостоятельно», — поделились в управляющей компании «Эксплуатация ГС-СПб».

Генеральный директор компании «Оконный Бутик» Виталий Хрусталев разделяет это мнение.

«В новостройках сегодня только порядка 15% балконного остекления – теплое. И как правило это касается домов комфорт-класса и выше. Примерно 40% наших заказов – это именно замена холодного остекления на теплое», — привел цифры Виталий Хрусталев.

В малометражных квартирах, например, студиях, балкон часто не только утепляют, но и делают его частью жилого пространства. Для этого необходима перепланировка – снос перегородки между комнатой/кухней и балконом – так называемого подоконного блока.

Холодные соседи

Многие задаются вопросом, можно ли, объединив балкон с жилыми метрами, в принципе добиться комнатной температуры в увеличенном помещении в любое время года.

«При 16 градусах ниже нуля на улице, на балконе с так называемым холодным остеклением будет около плюс двух. При замене контура уже будет 10-12 выше нуля. Чтобы достичь комфортной температуры необходимо утеплить стены, потолок и пол балкона, а в некоторых случаях добавить обогрев. По нашей технологии это обычно пол с подогревом либо конвектор», — поделился Виталий Хрусталев.

По его словам, перенести на бывший балкон радиатор центрального отопления не получится – это законодательно запрещено, и не зря: лишняя нагрузка на всю систему отопления, опасность затопить соседей и так далее – стоит ли рисковать, когда тепло может быть и без радиатора.

Так, Дмитрий, поменявший остекление в своей квартире в одной из новостроек Мурино, ставил цель полностью объединить балкон с комнатой. На выходе он получил 36 теплых квадратных метров.

«Честно признаюсь, мы ничего не согласовывали. Я сам строитель и знаю, что можно делать, чего – нельзя. Перегородку между комнатой и балконом полностью убрали. В помещении тепло — не понадобилось ни теплого пола, ни какого-либо дополнительного прибора. В комнате изначально было две батареи. Для уверенности я добавил 2 секции к одной батарее, и 3 секции – ко второй. Но самое важное, мы утеплили не только фасад, но и стены, ведь соседи справа и слева от нас решили оставить холодное остекление», — рассказал Дмитрий.

Он добавил, что между его и соседскими балконами были очень тонкие, буквально картонные стены.

«Я договорился с соседями заменить их на перегородки с уплотнением. Да, все за свой счет, но они хотя бы не были против. В комнате всегда тепло», — поделился опытом Дмитрий.

Согласитесь…

Застройщики и управляющие компании часто утверждают, что для замены холодного остекления на теплое необходимо провести общее собрание собственников, вынеся данный вопрос на обсуждение, ведь витражные конструкции являются общим имуществом.

«При положительном решении собственников, необходимо разработать проект по замене витражных конструкций в любой лицензированной проектной организации. Для демонтажа стены балконного блока так же необходимо разработать и предоставить проект перепланировки, согласованный в установленном законом порядке», — рассказали в управляющей компании «Эксплуатация ГС-СПб».

Однако, провести плебисцит в огромных современных новостройках обычному жильцу практически нереально, говорят в компании «Архиметрика», где указывают, что проект и согласование понадобятся, только если вы хотите снести подоконный блок и объединить теплое помещение с балконом или лоджией.

«Нужно идти в Межведомственную комиссию при ГУЖА района или управляющую компанию, но, поверьте, у всех у них разные требования. Многие перестраховываются и требуют «лишние бумажки». Документы в комиссию ГУЖА можно подать через МФЦ. Утепление потолка и пола на балконе точно не требует согласований, это ваше личное дело. Замена остекления при сохранении внешнего вида фасада тоже не требует вердикта каких-то организаций. Насколько вам удастся не нарушить «внешность» дома, компетентна решить управляющая компания, ведь она и отвечает за единообразный вид жилого здания», — поделился с нашим корреспондентом генеральный директор ООО «Архиметрика» Виталий Иванов.

Он отмечает, что наиболее проблемно обстоит дело с согласованиями в Красносельском, Кировском, Фрунзенском и Василеостровском районах. В наиболее активно строящихся Приморском и Выборгском такие вопросы решаются быстрее и проще, обратил внимание эксперт. По его словам, на удивление гладко проходит процесс в Центральном и Петроградском районах.

Наш герой Дмитрий отметил, что при замене остекления в его квартире сотрудники Оконного Бутика Виталия Хрусталева никак не нарушили внешний облик фасада дома, сохранив цвет и тональность оконного покрытия, а также конфигурацию конструкций: они нанесли на стекла и на оконные профили снаружи такое же покрытие, каким покрыт весь фасад здания. Поэтому хозяин утепленного балкона не ждет никаких негативных последствий, а наслаждается домашним теплом и уютом.

Наш герой Дмитрий отметил, что при замене остекления в его квартире сотрудники оконной компании никак не повредили внешний облик дома, сохранив цвет и тональность оконного покрытия: они нанесли на стекла снаружи такую же зеркальную пленку, какой покрыт весь фасад. Поэтому хозяин утепленного балкона не ждет никаких негативных последствий, а наслаждается домашним теплом и уютом.

Когда ставить

Дмитрий также рассказал, что менял остекление в апреле, когда было еще достаточно прохладно. Проблем не возникло.

В компании «Оконный бутик» отмечают, что готовы менять остекление в любое время года, но при температуре не ниже -13 градусов.

«При более низкой температуре воздуха пена не расширяется до нужного предела. Действительно зимой заказов у нас традиционно меньше, хотя именно в прохладный период возможные недостатки обнаружат себя сразу», — рассуждает Виталий Хрусталев.

Он рекомендует выбирать компании с хорошей репутацией, присутствующие в интернете и в средствах массовой информации, с большим количеством положительных отзывов.

«Советы знакомых – тоже хорошо, но только если у вас с ними примерно одни привычки, образ и уровень жизни: то, что пришлось ко двору одному, может не понравиться другому», — отмечает эксперт.

«Главное, найти квалифицированных оконщиков, которые во-первых, объяснят разницу между перепланировкой и просто утеплением, а во-вторых, сделают свою работу профессионально», — советует Виталий Иванов из «Архиметрики».

В компании «Оконный Бутик Виталия Хрусталева» также отмечают, что цель специалистов не создавать проблемы клиентам, а напротив решать их.

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