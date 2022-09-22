Основатель футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов скончался в возрасте 98 лет

Основатель футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов скончался в возрасте 98 лет
Фото: РФС

Ушел из жизни основатель петербургской футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов.

О смерти легенды ленинградского футбола сообщил Российский футбольный союз. Дмитрия Бесова не стало на 99-м году жизни.

«РФС выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича», — говорится в сообщении.

Он родился в Ленинграде в 1924 году. Начал профессионально играть в футбол в командах «Красной Зари». Участвовал в Великой Отечественной войне, дошел до Берлина.

В 1967 году по инициативе Бесова открылась специализированная детско-юношеская футбольная школа «Смена». Он был директором школы вплоть до 2005 года.

В «Смене» учились такие игроки национальной сборной, как Олег Саленко, Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Андрей Аршавин и другие.

Впоследствии «Смену» преобразовали в академию «Зенита», а в 2014 году ей присвоили имя Дмитрия Николаевича Бесова.

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