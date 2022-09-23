«Газпром нефть» решила поддержать стартапы в сфере IT

Лидер нефтегазового российского рынка «Газпром нефть» выразила готовность поддержать стартапы в IT-сфере.

Как рассказал директор программ по управлению продуктами дирекции добычи «Газпром нефти» Андрей Маргарит, сейчас у российских IT-специалистов есть возможность попасть в пул партнеров компании. При этом предложенные ими решения могут пользоваться спросом не только на отечественном, но и международном рынке, передает «Ямал 1».

Он призвал разработчиков активно сотрудничать с нефтяной компанией и предлагать свои идеи для технологического развития промышленности в России.

«Наше предложение – активно в эту тему вовлекаться. Мы готовы со своей стороны ставить задачи и тестировать», – отметил Маргарит.

«Газпром нефть» уже создала проект по поддержке специалистов. В реализацию проекта «Актив будущего» вовлечено около тысячи человек из самой компании и компаний-партнеров. Он помогает разрабатывать и внедрять технологические решения, а также выстраивать новую модель работы с подрядчиками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что переезд «Газпрома» в Петербург может на четверть увеличить бюджет города.