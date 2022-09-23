КГИОП подал в суд на парк «Патриот» в Кронштадте

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) подал иск к руководству парка «Патриот» в Кронштадте.

Комитет требует от ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа в течение двух лет провести противоаварийные работы в корпусах Кронштадтского адмиралтейства у Обводного канала. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

По этим четырем зданиям на Якорной площади истекли сроки, установленные охранным обязательством. В 2019 году на работы отвели полтора года. Кроме того «Патриоту» дали пять лет на проведение реставрации, этот срок еще не истек.

Теперь КГИОП требует установить неустойку на случай неисполнения судебного решения в размере 100 тысяч рублей и 200 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.

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