За сутки в России скончалось 111 граждан с коронавирусом

За сутки в России скончалось 111 граждан с коронавирусом. Фото: unsplash

За сутки в России скончалось 111 граждан с коронавирусом. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончались 111 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 18 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня больше на 13 — 31 человек.

На 24 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 864 смерти пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 35 151 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 386 662 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге одобрил первый компонент вакцины «Спутник V» для применения в интерназальной форме.