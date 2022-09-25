Названы напитки, регулирующие уровень холестерина в крови

Из-за переизбытка холестерина в организме у человека может развиться инсульт и инфаркт, однако есть напитки, которые способные немного его понизить.

Чтобы держать холестерин под контролем, можно попробовать добавить в своей район соевое молоко, томатный сок, овсяное молоко, зеленый чай, какао и ягодные смузи. По мнению специалистов, они способны снизить уровень холестерина в крови. Об этом пишет Eat This, Not That.

Был проведен медицинский эксперимент, который длился на протяжении 7 лет. В итоге он показал, что употребление 450 миллилитров одного из приведенных напитков в течение месяца, снижает уровень «плохого» холестерина, а также повышает уровень «хорошего».

Все дело в том, что ягоды, какао, овес, соя, зеленый чай и томаты являются источниками антиоксидантов, именуемых флаванолами. Именно они помогают справляться с «плохим» холестерином.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в некоторых случаях полезные вещества из творога не смогут усвоиться организмом человека. Если витамина D нет, то кальций не поступит в костную систему в необходимом количестве.