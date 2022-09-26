Участник драки у круглосуточного магазина на Пулковской улице попал в реанимацию

В Петербурге после драки в Московском районе госпитализировали мужчину с тяжелыми травмами головы.

Как стало известно Gazeta.SPb, драка случилась у продуктового магазина «24 часа» на Пулковской улице, 10/1. Полицию и экстренные службы вызвали в 2 часа ночи в воскресенье.

Скорая помощь госпитализировала с места происшествия неизвестного мужчину на вид 30 лет. У него тяжелая закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, пострадавший сейчас в шоковой реанимации.

Прибывшая полиция по горячим следам задержала 43-летнего гражданина Узбекистана. Сотрудники правоохранительных органов считают, что пострадавшего избил именно он.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что драка между мигрантами на стройке в Лисьем Носу закончилась резней.