Пенсионерка из Петроградского района перевела мошеннице 1,8 млн рублей

Пенсионерка из Петроградского района перевела мошеннице 1,8 млн рублей
Фото: Unsplash

Полиция разыскивает телефонную мошенницу, которая обманула петербургскую пенсионерку на 1,8 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, в воскресенье в отдел полиции на Петроградской стороне пришла 73-летняя пенсионерка с Дивенской улицы. Она рассказала в беседе с правоохранителями, что стала жертвой мошенницы.

Неизвестная женщина позвонила потерпевшей под видом сотрудницы банка и сообщила о мошеннических действиях с ее банковским счетом. Чтобы спасти средства, злоумышленница порекомендовала перевести их на «безопасные» счета.

Впоследствии петербурженка сходила в отделение банка, сняла 1,8 миллиона рублей и перевела их мошеннице.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во время дорожного конфликта на Дыбенко у виновника аварии силой отобрали телефон. Пострадавший вызвал полицию, после чего машину злоумышленников остановили у соседнего дома.

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