Нотариус рассказала о больших очередях на оформление доверенности в Петербурге

Сотни петербуржцев уже несколько дней выстраиваются в очереди к нотариусам с целью оформить доверенности.

Нотариус Кристина Шаумина рассказала в беседе с «МК в Питере», что желающие оформить доверенности устроили настоящий ажиотаж в нотариальных конторах. Большинство из клиентов обращаются за оформлением доверенности на жен и близких родственников, завещания пишут не так часто.

«До четверга у нас все занято, по минутам расписано», – отметила нотариус.

Петербуржцы массово пошли к нотариусам после объявления в стране частичной мобилизации. Оформление доверенности стало самой популярной услугой. Жители города проводят в очередях по несколько часов. Самые большие очереди в конторах, где выдают по 150-300 талонов в день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга опровергли ограничения на выезд из города.