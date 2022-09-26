Сантехник до смерти забил электрика после застолья на работе в Сертолово

На одном из предприятий в Сертолово произошла смертельная драка между сотрудниками.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне вечером на предприятии, расположенном на Индустриальной улице. Работники после смены устроили алкогольное застолье, которое не обошлось без конфликта. Словесная перепалка, а после и драка, завязалась между 48-летним электриком и 66-летним сантехником. В результате электрик упал на пол и перестал подавать признаки жизни. Скорая помощь констатировала его смерть.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали сантехника и отвезли его в полицию. В отделе ему выписали административный протокол о мелком хулиганстве и оставили для дальнейших разбирательств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что участник драки у круглосуточного магазина на Пулковской улице попал в реанимацию.