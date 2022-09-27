За сутки коронавирусом заразились 36,6 тысячи россиян

За сутки коронавирусом заразились 36,6 тысячи россиян
Фото: комитет по здравоохранению

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 36 605 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 869 714. Об этом стало известно сегодня, 27 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3652 человек, скончался 101 заболевший житель страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 386 943 граждан. Накануне выздоровели 59 547 человек. Общее количество выздоровлений достигло 19 860 311.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на третье место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 2388 человек. Второе место разделили Москва и Самарская область — по 2089 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».

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