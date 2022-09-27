Диетолог назвала продукты, с помощью которых можно согреться

Врачи советуют употреблять в холодное время года больше продуктов, которые помогают согреться. О том, что стоит добавить в рацион на осенне-зимнее время, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Тараско.

Медик сообщила, что в этот период лучше забыть про салаты и холодные лимонады. Их стоит заменить на горячие супы, супы-пюре, бульоны со специями или фобо. Кроме того, рекомендуется чаще пить чай со специями. Согревающие свойства есть у имбиря, кардамона, куркумы, корицы, мускатного ореха, гвоздики, сообщает телеканал «360».

Такой чай или суп можно сделать еще более полезным, добавив в него пол чайной ложки масла Гхи. Это жирное масло богатое витаминами А, Е. Помимо карамельного вкуса, оно прибавит организму энергии.

«Но помним, что это высококалорийный продукт, злоупотреблять им нельзя, это грозит лишними килограммами», — предупредила медик в беседе с «Общественной службой новостей».

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