В Кировске разыскивают насильника 10-летней девочки

В Кировске разыскивают насильника 10-летней девочки
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полиция Кировска приняла меры к розыску преступника, совершившего сексуальное насилие над юной местной жительницей.

Как стало известно Gazeta.SPb, поздним вечером в понедельник в отдел полиции с заявлением обратилась мать потерпевшей. Она сообщила правоохранителям, что неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери. Это произошло около 19:45 у дома на улице Горького.

По словам пострадавшей, преступник невысокого роста, на вид ему около 30-40 лет. У него круглое лицо, короткие темные волосы и большие темные брови. Был одет в черный пуховик, черные штаны и темную обувь.

Составлена ориентировка. О произошедшем сообщили следователям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец с Долгоозерной улицы совратил 10-летнюю девочку.

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В Кировске разыскивают насильника 10-летней девочки