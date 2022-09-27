Петербуржец с Долгоозерной улицы совратил 10-летнюю девочку

Десятилетняя девочка стала жертвой сексуального насилия в Приморском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в отдел полиции пришла мать потерпевшей. Женщина заявила в беседе с правоохранителями, что ее 10-летняя дочка подверглась насильственным действиям сексуального характера.

Со слов матери, это произошло в ночь на 26 сентября в квартире на Долгоозерной улице. В сексуальном насилии она обвинила 41-летнего хозяина этой квартиры.

Полиция сообщила о произошедшем в следственный отдел по Приморскому району. Все обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьник под наркотиками пырнул подругу ножом и выпал из окна в Шувалово. Девушку госпитализировали с колотой раной шеи в состоянии средней тяжести.